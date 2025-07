Auto si ribalta sulla Modica–Marina, paura ma nessun ferito grave

MODICA – Attimi di paura ieri sabato poco prima di sera lungo la provinciale che collega Modica a Marina di Modica. Intorno alle 19:20, un’auto si è ribaltata in circostanze che, secondo i primi rilievi, potrebbero essere riconducibili a una distrazione del conducente o a un’improvvisa perdita di controllo del mezzo.

L’incidente è avvenuto senza il coinvolgimento di altri veicoli. Il conducente, rimasto cosciente, è stato estratto dall’abitacolo con l’aiuto dei vigili del fuoco, intervenuti assieme a una squadra del 118 per i soccorsi. Le sue condizioni non sono gravi, ma è stato comunque trasportato in ospedale per accertamenti.

Sul posto anche i carabinieri, incaricati di effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Per circa mezz’ora la circolazione lungo l’arteria è stata rallentata, in un orario in cui la provinciale risulta particolarmente frequentata da chi si sposta verso il mare.

L’ennesimo episodio che riporta l’attenzione sulla prudenza alla guida, specie in tratti rettilinei dove l’attenzione può calare anche solo per un attimo. foto tratta da La SIcilia

