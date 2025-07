Auto sempre più vecchie a Ragusa: età media oltre i 14 anni

Le strade della provincia iblea sono sempre più percorse da veicoli “anziani”, con una età media delle auto pari a 14 anni e 2 mesi, secondo l’ultima analisi realizzata da Facile.it. Ragusa si piazza così tra le province siciliane con le vetture più datate, superando abbondantemente la media nazionale che si ferma a 12 anni e 2 mesi. Non solo: rispetto al 2024, l’anzianità del parco auto è cresciuta del +2,1% in appena dodici mesi.

Un trend allarmante, che conferma una situazione strutturalmente critica: la provincia mostra evidenti segnali di rallentamento nel processo di ricambio veicolare, con impatti diretti su sicurezza, ambiente e portafogli dei cittadini.

Auto vecchie, rischio più alto e polizze più salate

L’età dei veicoli non è solo un dato anagrafico. Secondo l’indagine, le auto più datate costano di più in assicurazione. Per un’auto con 14 anni di vita, il premio Rc Auto può raggiungere in media i 421 euro, contro i 359 euro di un veicolo di 10 anni. Un rincaro del 17%, solo per l’anzianità.

Ma il rischio maggiore è sulla sicurezza: guasti, minore tenuta di strada, frenata meno efficace, e impianti elettronici di sicurezza assenti o obsoleti rendono le auto vecchie un pericolo potenziale. Non a caso, a Ragusa è in aumento la scelta dell’assistenza stradale come garanzia accessoria alla polizza assicurativa.

Una provincia che invecchia su quattro ruote

La fotografia del parco circolante in provincia di Ragusa non è confortante. Se Enna, Agrigento e Caltanissetta detengono il primato per le auto più vecchie, Ragusa si piazza al quarto posto in Sicilia. La situazione è aggravata dal fatto che la crescita dell’età media è costante e, ad oggi, oltre il 60% delle auto in circolazione ha più di 10 anni.

La causa? Fattori economici, mancanza di incentivi efficaci e costi di sostituzione troppo alti per molte famiglie. Il risultato è un territorio che fatica a rinnovare il proprio parco auto, anche a scapito dell’ambiente: più vecchia è l’auto, più inquina.

