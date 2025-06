Auto in fiamme sulla strada per il Castello di Donnafugata

Momenti di forte apprensione nel primo pomeriggio di oggi sulla strada che da Ragusa conduce al Castello di Donnafugata, quando un’auto ha improvvisamente preso fuoco mentre era in marcia. L’incendio si è verificato poco prima dell’incrocio con la strada di “Malavita”, che collega Ragusa a Santa Croce Camerina.

Le cause del rogo non sono ancora state accertate, ma secondo le prime informazioni l’auto si stava dirigendo verso il castello quando ha iniziato a sprigionare fumo dal cofano, seguito in pochi attimi dalle fiamme. Alcuni automobilisti in transito hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Per precauzione, il traffico è stato temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni, provocando rallentamenti.

notizia in aggiornamento

