Auto contro un gruppo di ragazzi dopo una lite: immagini virali e polemiche a Taormina. VIDEO

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Momenti di autentico terrore nella notte a Taormina, dove una violenta lite tra alcuni giovani sarebbe degenerata in un episodio che poteva trasformarsi in tragedia. Un’automobile, una station wagon, è stata ripresa mentre si dirige a forte velocità verso un gruppo di ragazzi all’uscita di una nota discoteca della cittadina turistica.

Le immagini, registrate da alcuni presenti e diffuse rapidamente sui social network, hanno fatto il giro del web in poche ore, suscitando indignazione e preoccupazione. Nel video si vedono diversi giovani coinvolti in una discussione animata. Pochi istanti dopo, l’auto entra improvvisamente in scena e punta verso il gruppo, costringendo alcuni ragazzi a spostarsi rapidamente per evitare di essere travolti.

L’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 3:15 del mattino, al termine di una serata che si è trasformata in un incubo per i presenti. Al momento sono in corso accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità.

A intervenire pubblicamente è stato il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, che ha condiviso il video sui propri canali social esprimendo parole durissime nei confronti dell’autore del gesto.

«Io non posso tollerare questo tentato omicidio nel territorio di Taormina», ha dichiarato il primo cittadino, annunciando di aver immediatamente trasmesso il filmato alle forze dell’ordine competenti per consentire l’identificazione delle persone coinvolte e del conducente dell’autovettura.

De Luca ha inoltre chiesto verifiche immediate da parte della Polizia di Stato e della Polizia Municipale per fare piena luce sull’accaduto e accertare eventuali responsabilità penali.

Il video continua intanto a circolare sui social, alimentando il dibattito sulla sicurezza nei luoghi della movida e sui rischi legati alle liti che possono degenerare in episodi estremamente pericolosi.

Saranno ora le indagini a chiarire cosa sia realmente accaduto e se il gesto sia stato intenzionale oppure il risultato di una situazione sfuggita al controllo. Quel che appare evidente dalle immagini è che per alcuni secondi la situazione ha generato paura e tensione tra i giovani presenti, sfiorando conseguenze che avrebbero potuto essere molto più gravi.

Video ripreso dal canale youtube de La Sicilia

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