Auguri a nonna Pippiniedda 102 anni

Festa speciale per la signora Giuseppa Biundo, conosciuta da tutti come nonna Pippinedda. Ha festeggiato il suo 102° compleanno il 1° gennaio 2023. Originaria di Monterosso, dove è nata nel 1921, la signora Biundo ha vissuto per molti anni nel quartiere Matrice e attualmente risiede in un soggiorno per anziani. Nubile e di famiglia contadina, ha lavorato come bracciante agricola nella raccolta delle mandorle per molti anni.

La signora Pippinedda è conosciuta per il suo carattere solare e spiritoso e per la sua devozione alla Madonna. Fa parte di una famiglia longeva, infatti sua madre è morta all’età di 105 anni. La sua longevità è una testimonianza della sua forza di volontà e della sua capacità di mantenere uno stile di vita sano e attivo nonostante l’avanzata età. La signora Pippinedda è stata festeggiata dai suoi cari e dai suoi amici in un clima di gioia e festa, augurandole tanta salute e felicità.