Atto vandalico o satanismo? I misteri dell’ossario picconato al cimitero di Vittoria

È stato riparato nel giro di due ore l’ossario del cimitero di Vittoria che era stato vandalizzato nel corso della notte. Ignoti avevano preso di mira la grande porta a botola che permette l’accesso all’ossario e avevano forse cercato di aprirla o scardinarla.

Il tentativo, ovviamente, non è riuscito perché il portellone in ferro è molto pesante e assicurato da un grosso lucchetto. I malviventi hanno quindi cercato di agire sulla parte del tetto, forse con un piccone, aprendo una grossa feritoia nel muro. Qualcuno – forse gli stessi malviventi – ha poi posizionato dei fiori e la foto di un defunto.

Il danno quindi è stato riparato prontamente, ma ora ci si chiede chi e perché abbai agito. Qualcuno ha gridato allo scandalo parlando di abbandono e di mancanza di rispetto per i morti, altri hanno ipotizzato che dietro quel gesto possa esserci l’ombra del satanismo o delle messe nere. Si tratta di ipotesi, che per il momento non possono trovare conferma, considerato che gli autori del gesto rimangono ignoti. Una delle ipotesi è che qualcuno si introduca nel cimitero nottetempo, non entrando dall’ingresso principale, ma scavalcando le recinzioni con il favore delle tenebre e che magari abbia solo l’obiettivo di “fare scruscio”, senza altra finalità.

L’amministrazione comunale ha presentato una denuncia alle forze dell’ordine. E in una nota di Palazzo Iacono si cerca di fare chiarezza sull’episodio. Il sindaco Francesco Aiello dà una sua chiave di lettura: “Nessuno scandalo – si legge – solo un gesto sconsiderato di qualcuno che non ha rispetto nemmeno per i morti, ma questo ormai non è un fatto che crea stupore. Pertanto chi grida allo scandalo per il danneggiamento della struttura esterna dell’ossario del cimitero di contrada Cappellaris, lo fa in maniera strumentale, tenuto conto che due giorni prima la struttura era integra e non aveva subito alcun danno. Venerdì mattina il personale comunale preposto, ha prontamente provveduto a sistemare tutto. La città è già di suo abbastanza problematica, pertanto bisogna evitare di speculare su fatti che accadono e possono accadere in tutta Italia”.

© Riproduzione riservata