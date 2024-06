Attività sportiva all’aperto? A Ragusa è possibile con Outgether. Ecco come partecipare

Torna, per la seconda edizione, “Outgether”, il calendario di attività sportive a Marina di Ragusa, Ragusa superiore, Ragusa Ibla e San Giacomo per il periodo estivo. Anche quest’anno, infatti, l’Amministrazione Comunale vuole regolamentare l’utilizzo di spazi pubblici all’aperto da parte di associazioni, persone fisiche, società sportive ed enti interessati a promuovere, programmare e svolgere attività sportive e/o ludico-ricreative in diverse location indicate all’interno dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse.

La finalità è anche per quest’anno quella di razionalizzare, calendarizzare e pubblicizzare le attività proposte, nell’ottica di un principio di sussidiarietà, favorendo momenti di aggregazione sociale e una maggiore fruizione degli spazi pubblici cittadini, soprattutto all’aperto.

“È stata – dichiara l’assessore allo sport Simone Digrandi – la mia prima idea da assessore un anno fa: dare vita ad un calendario davvero particolare di attività sportive all’aperto. Sono arrivate tante proposte e per l’estate 2023 abbiamo dato tanto spazio a tutti, dallo yoga al mattino agli stage di autodifesa, dal fitness a corpo libero al pilates dagli allenamenti di crossfit alla danzaterapia, alle simultanee di scacchi all’hockey in piazza, dal calisthenics alla boxe all’attività metabolica HIIT . Vista la notevole partecipazione da parte delle società e associazioni e il riscontro di pubblico, non potevo che proporne una seconda edizione. Attendiamo quindi anche quest’anno le tante idee e proposte, ricordando inoltre che il 22 settembre, avendo aderito alla giornata nazionale “La Repubblica del Movimento” della Fondazione Sport City, avremo anche una grande giornata di attività diffuse, dedicate alla promozione dello sport e del benessere”.

L’avviso in versione integrale è pubblicato al link:

https://www.comune.ragusa.it/it/news/avviso-per-manifestazione-di-interesse-per-l-utilizzo-di-spazi-pubblici-all-aperto-per-lo-svolgimento-di-attivita-sportive-e-o-ludico-ricreative-dal-15-luglio-al-30-settembre-2024 Le domande di partecipazione al presente avviso, complete della documentazione richiesta, dovranno essere compilate secondo gli appositi modelli (Modello A e Modello B scaricabili al predetto link) e dovranno pervenire esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.ragusa.it o consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Ragusa (Corso Italia, 72), in busta chiusa, entro le ore 14 del 6 luglio 2024.

© Riproduzione riservata