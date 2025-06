Attiva la linea 11, il nuovo collegamento urbano tra est e ovest di Marina di Ragusa: tutti gli orari

È tornata operativa la linea 11 del servizio urbano di trasporto pubblico di Ragusa, che collega efficacemente le zone est e ovest di Marina di Ragusa.

La linea, attiva tutti i giorni, parte da Via Gallipoli e percorre un tragitto che include Via Ottaviano, Via Brin, Via Duilio, Lungomare Andrea Doria, per poi tornare a Via Gallipoli. Il servizio è attivo dalle 9:00 fino alle 00:20, con corse ogni 40 minuti, offrendo così una valida soluzione per gli spostamenti quotidiani e serali sul litorale. Il servizio dal 1 luglio diventerà anche serale, e sarà quindi attivo dalle 9.00 del mattino fino alle 00.20.

I titoli di viaggio sono acquistabili comodamente online, tramite il sito ufficiale e l’app dedicata RagusaBus, per un accesso semplice e veloce al trasporto pubblico. Di seguito, tutti gli orari e i dettagli.

