Attacca due adolescenti con una forchetta: volo Lufthansa costretto a un atterraggio d’emergenza a Boston

Momenti di paura su un volo Lufthansa partito da Chicago e diretto a Francoforte. Un 28enne, in preda a un comportamento aggressivo e imprevedibile, ha ferito due adolescenti con una forchetta di metallo, costringendo l’equipaggio a dirottare l’aereo e atterrare d’urgenza a Boston. L’uomo è stato arrestato dalla polizia statunitense non appena il velivolo ha toccato terra.

L’aggressione in volo

Secondo quanto reso noto dalla Procura dello Stato del Massachusetts, l’incidente è avvenuto sabato: il passeggero avrebbe colpito un 17enne alla spalla e un altro coetaneo alla nuca utilizzando una forchetta di metallo. I due giovani sono rimasti feriti, anche se non in modo grave, ma il gesto ha generato panico tra i passeggeri.

Quando membri dell’equipaggio sono intervenuti per bloccare l’uomo, il 28enne ha avuto una reazione ancora più inquietante: ha imitato una pistola con la mano, se l’è puntata alla bocca e ha mimato un colpo di arma da fuoco. Subito dopo ha colpito con un pugno una donna e ha tentato di aggredire uno degli assistenti di volo.

La decisione dell’equipaggio: dirottamento immediato

Di fronte all’escalation di violenza, il comandante ha deciso di dirottare immediatamente il volo su Boston, dove ad attenderli c’erano già le forze dell’ordine.

L’uomo è stato arrestato e ora deve rispondere dell’accusa di aggressione con arma pericolosa a bordo di un velivolo. Un reato severo, che — come spiega Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” — può comportare fino a dieci anni di carcere.

La risposta di Lufthansa

Lufthansa ha confermato l’episodio, parlando di un “passeggero ribelle”, pur senza fornire dettagli aggiuntivi, rimandando alle indagini delle autorità statunitensi. La compagnia ha inoltre comunicato di aver provveduto a organizzare:

pernottamenti in hotel per i 362 passeggeri rimasti coinvolti nel disservizio

rimasti coinvolti nel disservizio voli sostitutivi per il proseguimento del viaggio

per il proseguimento del viaggio supporto psicologico tramite un team specializzato, per chi avesse bisogno di assistenza dopo l’esperienza traumatica

Indagini in corso

Le autorità americane stanno ricostruendo i minuti precedenti e successivi all’aggressione per comprendere lo stato psicologico dell’uomo e le motivazioni del suo gesto. Nel frattempo, i due adolescenti colpiti sono stati medicati e non hanno riportato ferite preoccupanti.

L’episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza nei voli internazionali e sulle misure necessarie per prevenire comportamenti violenti a bordo.

