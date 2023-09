Ast, ancora disservizi, stavolta ad Acate. Fidone: “Fino a quando si abuserà della nostra pazienza?”. Inviata una diffida formale

Ancora disservizi Ast in provincia di Ragusa. Disservizi che, tra l’altro, coinvolgono gli studenti pendolari che ogni mattina hanno necessità di recarsi a scuola lontano dalla loro città di residenza. E’ il sindaco di Acate, Gianfranco Fidone, ad alzare la voce: “Fino a quando l’Ast continuerà ad abusare della nostra pazienza?”. Intanto, ha inviato una diffida formale all’azienda proprio a causa dei gravi disservizi nel trasporto degli studenti.

Questi problemi, tra l’altro, stanno pesantemente influenzando la frequenza scolastica degli studenti e violando il loro diritto costituzionalmente garantito allo studio.

“Mi domando sino a quando l’AST abuserà della pazienza degli acatesi e di questa amministrazione. Non è possibile, non è accettabile, non è ammissibile che l’azienda di trasporto – che deve garantire un diritto costituzionalmente garantito come il diritto allo studio – operi in maniera così scadente, continuando a far patire disagi ai ragazzi, alle loro famiglie e condizionando la loro frequenza scolastica”.

FIDONE: “BASTA CON LE INTERLOCUZIONI CORDIALI”

“Adesso è finito il tempo dell’interlocuzione cordiale. Da oggi inizia una battaglia istituzionale, in tutte le sedi. Della questione è stata investita la Prefettura che si è immediatamente attivata e per questo ringrazio Sua Eccellenza il Prefetto. La prossima settimana, in mancanza di interventi, effettuerò un esposto alla Procura della Repubblica competente, a garanzia degli studenti di Acate che subiscono ritardi su ritardi, che sono costretti a viaggiare su mezzi fatiscenti all’interno dei quali piove, che per arrivare a Modica sono costretti a subire un viaggio lungo ben 2 ore!”.

Inoltre, il sindaco ha specificato che l’autobus per Ragusa non ha effettuato la corsa mattutina, nonostante le famiglie continuino a pagare gli abbonamenti. Ha anche segnalato la situazione alla presidenza della Regione e all’assessore regionale alla Mobilità.

Il sindaco e l’assessore all’Istruzione hanno diffidato formalmente l’AST a risolvere tutti i problemi precedentemente esposti e stanno cercando un risarcimento per i danni subiti dagli studenti e dalle loro famiglie. La prossima settimana, se i problemi non saranno risolti, presenteranno un esposto presso la Procura della Repubblica per porre fine a questa situazione inaccettabile.

NON SOLO ACATE: DISSERVIZI IN TUTTA LA PROVINCIA

A più riprese abbiamo parlato dei disservizi Ast in tutta la provincia: notevoli problemi si sono verificati a Pozzalo, a Scicli e a Chiaramonte. In quest’ultima città, il sindaco Mario Cutello ha recentemente incontrato i vertici di Ast per garantire un altro autobus in partenza dalla città. In ogni caso, la questione si ripresenta periodicamente, soprattutto a inizio anno scolastico. Ci chiediamo se questi sono servizi degni di un paese civile, con i sindaci costretti a elemosinare autobus o ad alzare periodicamente la voce.