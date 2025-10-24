Assunzioni per la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina. Da oggi la presentazione delle candidature

Un’accellerazione per “reclutare” le risorse umane destinate alla realizzazione di un progetto, quello della costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, che si preannuncia strategico per l’Italia, per il Sud in particolare. Oggi l’annuncio dell’opportunità di posti di lavoro per uomini e donne in cerca di occupazione. Questo primo step viene avviato nell’attesa della decisione finale della Corte dei Conti. Ricerca di risorse umane da impiegare nella costruzione dell’infrastruttura ma anche formazione per mettere sul campo una squadra di professionisti e giovani talenti. Le candidature per le assunzioni da parte di Eurolink dovranno essere inviate a https://www.webuildgroup.com/ponte-sullo-stretto/posizioni-aperte-eurolink.

Dalla società Webuild, è di queste ore l’annuncio che, “per supportare la realizzazione del progetto proprio Webuild fa perno sul sistema di scuole di ‘Cantiere Lavoro Italia’ che coinvolge operai e impiegati nei percorsi di inserimento al lavoro, specializzazione e sviluppo delle competenze. Un investimento concreto nella formazione, nel lavoro e nello sviluppo delle comunità. Lanciato nel 2023, il programma ‘Cantiere Lavoro Italia’, che ad oggi ha formato circa 1.700 persone tra operai ed impiegati, ha l’obiettivo di valorizzare il capitale umano e creare occupazione qualificata sul territorio. Rivolto sia a giovani senza esperienza che a risorse da riqualificare, offre percorsi formativi concreti e opportunità di inserimento nei cantieri”.

In questo cammino di formazione, nel Sud Italia, Webuild ha trovato un collaborazione con le Scuole Edili. “Dalle scuole di cantiere in Calabria per la formazione specializzata di operai e staff, al centro attivo in Campania, fino al laboratorio formativo di Bovino (Foggia) in Puglia, che rappresentano un punto di riferimento per lo sviluppo delle competenze tecniche nel territorio. In Sicilia, il Centro di addestramento avanzato di Belpasso (CT), inaugurato nel novembre 2023 in collaborazione con la Regione Siciliana, è oggi il fulcro della formazione sullo scavo meccanizzato. Dotato di simulatori TBM e macchinari all’avanguardia, il centro offre un’esperienza formativa completa, grazie alla docenza di esperti interni e professionisti esterni – spiega la società Webuild – in linea con il protocollo siglato con la Regione Siciliana, la Regione Calabria e la Regione Campania, Webuild ha inoltre promosso numerose iniziative per attrarre nuovi candidati: collaborazioni con scuole e università, recruiting day e attività di orientamento sul territorio. Un investimento concreto nelle persone, per costruire insieme il futuro delle infrastrutture italiane”.

© Riproduzione riservata