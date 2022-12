Assunzioni al comune di Comiso. Decine di cittadini contattati telefonicamente. Purtroppo però si tratta di uno scherzo

Decine e decine di cittadini contattati telefonicamente per essere assunti dal comune . E’ successo a Comiso dove molti sono stati contattati telefonicamente da una sedicente “dipendente del comune” che non si è presentata, e che ha detto di essere stata incaricata dal comune di Comiso per l’assunzione di personale all’interno dell’ente, da selezionare tramite colloqui e da destinare all’ufficio commercio e ufficio personale. Ci si chiede se si sia trattato di un scherzo o un tentativo di truffa. In ogni caso una cosa è certa: si tratta di una richiesta del tutto priva di ogni fondamento, perché il Comune di Comiso non ha indetto, e di certo non potrebbe farlo così nessun ente pubblico, alcuna assunzione.

Intanto il comune di Comiso ha già corso ai ripari smentendo ufficialmente la notizia mentre le indagini già in corso stanno cercando di risalire alla autrice.