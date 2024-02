Assistenza ai disabili gravi. Al via nei Comuni di Modica, Scicli, Ispica e Pozzallo l’iter per ottenerla

Disabili gravi e servizi ad essi erogabili. Il Distretto socio-sanitario n. 45 che comprende i quattro comuni della parte sud orientale della provincia, e cioè Modica, Scicli, Ispica e Pozzallo, ha avviato le procedure per concedere le forme di assistenza personalizzata. Un servizio importante, meglio dire fondamentale, nell’assistenza delle disabilità gravi vissute all’interno di famiglie colpite più o meno fra i loro componenti da forme di disabilità. Nelle quattro città del Distretto 45 sono aperti i termini per la presentazione delle istanze da parte dei cittadini disabili gravi in possesso della certificazione della legge n. 104/92.

Previste due forme di assistenza: una diretta ed una indiretta.

L’assistenza diretta prevede servizi di assistenza ed educativa domiciliare erogata tramite una cooperativa sociale iscritta all’albo regionale e accreditata nell’albo del Distretto Socio-Sanitario 45 mentre l’assistenza indiretta è abilitati all’erogazione di buoni di servizio ai soggetti beneficiari spendibili presso quegli enti iscritti all’albo regionale o operatori professionali.

© Riproduzione riservata