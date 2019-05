Assicurare le due ruote costa soprattutto al Sud - Ragusa Oggi

Assicurare le due ruote costa soprattutto al Sud

Spostarsi in sella alle due ruote conviene soprattutto ai motociclisti del Nord. Al Sud invece i prezzi delle polizze assicurative s’impennano. Perciò i centauri sono sempre più a caccia di sconti sull’Rc moto. L’ultimo studio di SosTariffe.it ne ha analizzato i prezzi (garanzia assicurativa base e garanzie accessorie) e come sono cambiati rispetto allo scorso anno

Sfrecciare a bordo del proprio bolide a due ruote. Un piacere che diventa sempre più proibitivo, in particolare per chi vive nelle regioni meridionali della penisola. Salgono infatti i prezzi dell’RC moto: assicurare le due ruote nel 2019 nel nostro paese costa il 6% in più rispetto allo scorso anno.

A pagare le polizze più care soni i motociclisti del Sud: peggio di tutti Campania, Calabria e Puglia. Mentre invece risparmiano i centauri di Trentino Alto Adige, Friuli e Piemonte, dove assicurare il proprio veicolo costa meno del resto d’Italia. A rivelarlo è l’ultimo osservatorio SosTariffe.it che analizzato l’evoluzione delle quotazioni RC moto negli ultimi sei mesi, ponendola a confronto con lo stesso periodo dello scorso anno.

Di contro i prezzi RC moto più bassi quest’anno si registrano in Umbria, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Conviene più di tutti circolare in moto ai centauri in Umbria. In questa regione il prezzo medio della polizza quest’anno si attesta intorno ai 347 euro (in calo del 15,7% rispetto allo scorso anno, quando ne servivano 412 euro).