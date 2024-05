Assegnate le bandiere verdi: ecco le spiagge “a misura di bambino” in provincia di Ragusa

Una spiaggia comoda e con lo spazio necessario fra gli ombrelloni per consentire il gioco libero e indisturbato. Sono state assegnate le bandiere verdi alle spiagge italiane. In provincia di Ragusa le spiagge “a misura di bambino” sono: Santa Maria del Focallo a Ispica, Pietre Nere-Raganzino a Pozzallo, Marina di Ragusa, Punta Secca-Caucana a Santa Croce, Sampieri a Scicli e Scoglitti a Vittoria.

I requisiti per ottenere la bandiera verde

Un mare calmo, pulito e accogliente, in cui l’acqua non diventi subito troppo alta, per poter fare il bagno in sicurezza. E poi assistenti di spiaggia, attrezzature e servizi, strutture per la ristorazione. Senza dimenticare il divertimento, per grandi e piccoli. Sono le qualità che rendono una località marina a misura di bambini: 155 in totale nel 2024 le mete con queste caratteristiche, selezionate da 2.949 pediatri, italiani e stranieri. Come riconoscerle? Sulle spiagge amiche dei bagnanti in miniatura sventolano bandiere verdi. L’elenco aggiornato è stato svelato oggi. Quest’anno una sola new entry: San Salvo Marina (Chieti).

L’Abruzzo risulta essere la regione ‘più verde’ d’Italia perché ha la più alta densità di bandiere verdi, una ogni 11,8 km, seguita da Emilia-Romagna (una ogni 13,5 km) e Marche (una ogni 13,8 km). Ma in valori numerici assoluti è la Calabria che occupa il primo posto, con un totale di 20 bandiere verdi. Seconda la Sicilia con 18 e terza la Sardegna con 16.

© Riproduzione riservata