Assalto nella notte alla filiale BAPS di Lentini: nessun denaro rubato ma gravi danni alla banca. FOTO

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Ancora un attacco contro una filiale BAPS in Sicilia. Questa volta nel mirino è finita la sede di Lentini, colpita nella notte da un grave atto criminoso. Il tentativo non ha però consentito ai responsabili di sottrarre denaro: i sistemi di sicurezza e di protezione delle banconote hanno funzionato, impedendo che il colpo andasse a segno. Restano ingenti danni ai locali e i disagi per la comunità.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza delle filiali bancarie e arriva dopo altri episodi che, negli ultimi mesi, hanno interessato sedi BAPS in diverse zone della Sicilia.

Assalto nella notte, il denaro resta al sicuro

L’obiettivo dei responsabili era raggiungere il denaro custodito all’interno della filiale, ma i sistemi di sicurezza della banca hanno impedito la sottrazione di banconote.

Nonostante il tentativo criminoso, dunque, nessun denaro è stato portato via. Il bilancio resta però pesante per quanto riguarda i danni provocati alla struttura, che dovrà essere messa in sicurezza e ripristinata per tornare alla piena operatività.

L’accaduto rappresenta l’ennesimo episodio che colpisce una sede della banca in Sicilia e che mette in evidenza il rischio a cui sono esposti quotidianamente gli istituti presenti sul territorio.

Danni alla filiale e disagi per la comunità di Lentini

A pagare le conseguenze dell’assalto non è soltanto la struttura bancaria. Un attacco a una filiale significa infatti creare difficoltà a cittadini, famiglie e imprese che utilizzano quotidianamente quei servizi.

Una banca radicata nel territorio rappresenta un punto di riferimento per le comunità locali. Per questo, sottolinea BAPS, danneggiare una filiale significa colpire anche un servizio destinato alla collettività e il lavoro delle persone che ogni giorno operano al suo interno.

La priorità, adesso, è ripristinare gli ambienti e garantire nel più breve tempo possibile la piena funzionalità della sede di Lentini.

BAPS: “Una Sicilia che lavora e costruisce il proprio futuro”

Nel commentare l’accaduto, la banca rivendica con forza il proprio legame con la Sicilia e con i territori nei quali opera.

BAPS si definisce una banca siciliana, popolare e profondamente radicata nell’Isola, con filiali considerate veri e propri presìdi al servizio delle comunità. È proprio da questo rapporto con il territorio che nasce la presa di posizione dopo l’ennesimo episodio criminoso.

Il messaggio della banca guarda anche oltre i danni materiali. L’obiettivo è ribadire che episodi di questo tipo non possono fermare il lavoro quotidiano di chi investe, produce e costruisce opportunità in Sicilia.

La banca collabora con le Forze dell’Ordine

BAPS ha già avviato le attività necessarie per mettere in sicurezza i locali della filiale di Lentini e procedere con gli interventi necessari al ripristino della piena operatività.

La banca ha inoltre assicurato la massima collaborazione alle Autorità e alle Forze dell’Ordine impegnate negli accertamenti sull’accaduto.

Saranno quindi le indagini a fare chiarezza sulla dinamica dell’assalto e sulle responsabilità, mentre proseguono le attività per ridurre al minimo i disagi provocati alla clientela e al territorio.

L’ennesimo episodio contro una filiale BAPS

Il caso di Lentini si inserisce in una sequenza di episodi che negli ultimi mesi ha interessato altre filiali BAPS in Sicilia. Una situazione che porta nuovamente al centro il tema della sicurezza delle strutture bancarie e della tutela dei servizi presenti nei territori.

A Lentini, intanto, il tentativo di sottrarre denaro è fallito grazie ai sistemi di protezione della banca. L’attacco ha però lasciato dietro di sé danni e disagi, con una filiale da mettere nuovamente in condizioni di operare a pieno regime.

Il colpo non è riuscito, il denaro è rimasto al sicuro. A restare sono invece i danni alla filiale e una ferita inferta a un presidio che BAPS considera parte integrante della comunità di Lentini.

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