Assalto all’ufficio postale di Roccazzo. Il bottino è di 45.000 euro

Un bottino di circa 45.000 euro. Tanto è fruttato il furto messo a segno all’alba di ieri ai danni dell’ufficio postale di Roccazzo. Ad agire una banda di malviventi (forse cinque persone) che hanno utilizzato un escavatore come ariete per mettere a segno il colpo.

Altre rapine, con modalità analoghe, nel siracusano

La modalità dell’accaduto richiama altri colpi messi a segno o tentati anche in altre zone del siracusano e a Lentini. È accaduto alcune volte nei mesi scorsi.

Stavolta però i ladri hanno addirittura usato un escavatore distruggendo di fatto tutto l’ufficio postale della piccola frazione della piana di Chiaramonte Gulfi. Hanno utilizzato l’escavatore per sfondare una parete e portar via la cassaforte, ma il braccio dell’escavatore si è rotto e il liquido della pompa si è riversato sull’asfalto.

I carabinieri, che conducono le indagini, stanno passando in rassegna le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. I malviventi erano vestiti di scuro e interamente travisati. Nessuno ha potuto riconoscerli, neppure il barista titolare del bar situato di fronte all’ufficio postale e i suoi clienti presenti all’esterno, che sono stati minacciati dai ladri, che hanno intimato loro di non muoversi e di non utilizzare il telefono cellulare.

Si cercano i due camion usati per il colpo

I ladri hanno utilizzato due camion. Uno di questi, così come l’escavatore, erano stati rubati a Lentini. Si cercano gli altri due mezzi utilizzati, che potrebbero essere stati abbandonati nella zona. I ladri sono fuggiti in direzione dello svincolo per la strada statale 514 Ragusa – Catania. Poi si sono perse le loro tracce.

