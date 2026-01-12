Asp Ragusa proroga incarichi medici fino a giugno 2026 anche per potenziare i Pronto Soccorso

L’ASP di Ragusa ha disposto la proroga di 49 incarichi di lavoro autonomo libero-professionali per personale medico, in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto “Milleproroghe”, al fine di garantire la continuità assistenziale e il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, con particolare attenzione alle attività di emergenza-urgenza.

La proroga, valida dal 1° gennaio 2026 al 30 giugno 2026, riguarda medici già operativi nei presidi ospedalieri e nelle unità operative aziendali, il cui contributo risulta fondamentale in una fase caratterizzata da persistenti carenze di organico.

Composizione degli incarichi

Tra i 49 incarichi prorogati rientrano: dieci medici neolaureati a 38 ore settimanali, dieci medici specializzati a 38 ore settimanali, due medici specializzati a 10 ore settimanali e ventisette medici specializzandi con un impegno di 8 ore settimanali. La distribuzione interessa i diversi presidi e servizi aziendali, con una quota significativa destinata ai Pronto soccorso, pari a 33 unità complessive: dodici medici a Modica, quattordici a Vittoria e sette a Ragusa, per supportare la gestione dei flussi di emergenza.

La decisione è stata presa dopo una ricognizione del fabbisogno effettuata dalla Direzione sanitaria in raccordo con i direttori delle unità operative interessate, garantendo la piena operatività dei servizi nelle aree più critiche, in attesa del completamento delle procedure di reclutamento previste dalla programmazione aziendale.

