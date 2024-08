Asp di Ragusa: Sara Lanza è il nuovo direttore sanitario, Massimo Cicero il direttore amministrativo

Il Direttore Generale dell’Asp di Ragusa, dott. Giuseppe Drago, ha recentemente completato la struttura di governance aziendale con la nomina della dottoressa Sara Lanza come Direttore Sanitario e del dottor Massimo Cicero come Direttore Amministrativo. Entrambi i professionisti, selezionati attraverso una procedura regolare dell’assessorato regionale per la Salute, assumeranno i loro incarichi per un periodo di tre anni.

Sara Lanza

La dottoressa Lanza, nata nel 1966 a Caltagirone, ha una lunga carriera medica e attualmente dirige l’Unità Operativa Complessa di Medicina Fisica e Riabilitazione negli ospedali di Comiso e Vittoria, oltre a essere a capo del Dipartimento Geriatrico-Riabilitativo dell’ASP dal 2021. È laureata in Medicina e Chirurgia e specializzata in Fisiatria e Neurologia.

Massimo Cicero

Il dottor Cicero, nato nel 1968 a Ispica, ha una vasta esperienza nel settore economico-finanziario della sanità, avendo diretto dal 2015 il Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale dell’ASP di Ragusa. È laureato in Economia e Commercio e si è occupato della gestione finanziaria e della contabilità dell’azienda.

Il dott. Drago ha espresso fiducia nelle capacità dei nuovi direttori, sottolineando la loro esperienza e il loro impegno verso l’azienda. Ha inoltre ringraziato i direttori uscenti, dott. Raffaele Elia e dott. Salvatore Torrisi, per il loro contributo e la dedizione dimostrata durante i loro anni di servizio.

