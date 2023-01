Asinat è la prima nata in provincia di Ragusa, Josè il primo maschietto

La prima bimba nata in provincia di Ragusa quest’anno è Asinat, venuta alla luce alle 5 del mattino all’ospedale Guzzardi di Vittoria. Asinat pesa 2 chili e 700 grammi e, insieme alla mamma marocchina, sta bene. Felice anche il papà pure lui straniero.

L’equipe medica era Formata dalla dottoressa Veronica nobile e dalle ostetriche Chiara Furco e Giulia Gintoli, primario Paolo Turturici.

Anche il primo maschietto della provincia, Josè Eduardo, è nato oggi, alle 8,21 di stamani. Josè Eduardo pesa 3 chili e 20 grammi. È figlio di papà Luigi e Gloria felicissimi per il nuovo arrivato. “Siamo felicissimi – dice la mamma – Gli auguro la massima felicità, oggi la cosa più preziosa”. In sala operatoria la ginecologa Cassibba. Il reparto è diretto da Giuseppe Scibilia mentre il reparto di neonatologia è diretto da Vincenzo Salvo.

I due neonati sono i benvenuti in questo nuovo anno pieno di opportunità e speranza per la comunità di Ragusa. Auguriamo tanta felicità alle loro famiglie e un futuro luminoso per i piccoli.