Asd Giarratana Volley, è tempo di derbissimo: sabato sfida a Il Gabbiano Pozzallo

È tutto pronto per uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Sabato alle ore 19, sul parquet della palestra comunale di Giarratana, l’Asd Giarratana Volley scenderà in campo per il derbissimo contro Il Gabbiano Pozzallo, in una sfida che promette spettacolo ed emozioni.

I rossoblù allenati da coach Gianluca Giacchi affrontano un avversario diretto in classifica nel campionato di Serie C maschile. Dopo sette giornate, Giarratana guida il confronto con 18 punti, contro i 15 dei pozzallesi, numeri che raccontano l’equilibrio di una gara destinata a decidersi sui dettagli.

Giacchi: “Servirà la partita perfetta”

Alla vigilia del match, il tecnico rossoblù non nasconde la difficoltà dell’incontro:

“Ci vorrà la classica partita perfetta – afferma coach Giacchi – ogni errore può costare caro. Non possiamo permettercelo. Dovremo giocare come sappiamo perché di fronte abbiamo un avversario ben attrezzato che non ci darà neppure la possibilità di pensare”.

Una vera e propria battaglia sportiva, in cui concentrazione, qualità e carattere faranno la differenza.

Una coreografia per non dimenticare

Il match di sabato avrà anche un forte valore simbolico ed emotivo. Il tifo organizzato e i supporter stanno preparando una mega coreografia che coinvolgerà l’intera tribuna, per ricordare Giuseppe Di Gaetano, Fabio Di Pietro, Gabriele Corallo e Leandro Renna, i quattro giovani di Giarratana scomparsi tragicamente il 20 dicembre 2008 in un incidente stradale.

“Un ricordo doveroso – sottolinea il presidente Salvatore Pagano – per onorare la memoria di coloro che non abbiamo mai dimenticato”.

Giarratana Volley femminile in trasferta a Palagonia

Ancora una trasferta, invece, per la formazione femminile dell’Asd Giarratana Volley, reduce dalla vittoria di Gela. Domenica alle ore 18, le rossoblù saranno ospiti dell’Asd RoVa Volley a Palagonia.

Un match sulla carta abbordabile, ma l’allenatore Saro Corallo predica prudenza e chiede alle sue atlete umiltà, concentrazione e applicazione di quanto appreso negli ultimi allenamenti, con l’obiettivo di continuare a migliorare le proprie prestazioni.

Sport, salute e spirito di comunità

Intanto, nella serata di ieri, la società rossoblù ha partecipato all’evento “Salute e benessere, prevenzione e cura della colonna vertebrale”, promosso da Ipoh e ospitato presso il centro giovanile.

Un’occasione che il presidente Pagano ha colto per scambiare gli auguri con atleti e atlete delle squadre maschile e femminile, congratulandosi per i risultati sportivi finora raggiunti e ribadendo i valori di sport, salute e comunità che caratterizzano l’Asd Giarratana Volley.

