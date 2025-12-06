Arte e storia a portata di tutti: visite a tariffa ridotta al Castello di Donnafugata

I visitatori del Castello di Donnafugata e del suo complesso museale avranno l’opportunità di approfittare di un ingresso a tariffa ridotta nella prima domenica del mese, il 7 dicembre. Per l’occasione, l’intero complesso, comprensivo del Museo del Costume, del Castello e del Parco con il labirinto, sarà visitabile con un biglietto unico di € 4,00.

Gli orari di apertura del 7 dicembre sono così organizzati: mattina: dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Pomeriggio: dalle ore 14.00 alle ore 16.00 (chiusura cassa dalle 13.00 alle 14.00). La permanenza all’interno è consentita fino alle 16.45

L’occasione rappresenta un’opportunità ideale per scoprire le sale storiche del Castello, ammirare le collezioni del Museo del Costume e per passeggiare nel suggestivo parco con labirinto, immersi nella storia e nella natura.

Inoltre, il Castello di Donnafugata sarà aperto anche lunedì 8 dicembre, in occasione della Festa dell’Immacolata Concezione, con orari e tariffe regolari. Nella stessa giornata, sarà possibile visitare il Museo della Città con accesso gratuito, dalle ore 10.00 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 18.00.

