Arte e Note al Santuario. A Scicli musica ed arte si sposano.

di Pinella Drago – E’ per domani (27 dicembre) il primo dei due appuntamenti natalizi programmati per le visite al Museo del Campanile della chiesa di Santa Maria la Nova, visite accompagnate dalla possibilità di ascoltare l’organo a canne. Alle 19 visite al Campanile e concerto d’organo per un’esperienza unica tra arte, musica, suggestioni sonore che guideranno il pubblico alla scoperta del suono dell’organo a canne, in un affascinante dialogo tra voce e strumento. A suonare l’antico organo a canne è il Maestro Marcello Giordano Pellegrino. Il secondo degli appuntamenti si terrà il prossimo 2 gennaio sempre con inizio alle 19.La visita guidata del museo del campanile ed al suo organo a canne è curata dall’Associazione Triskele. Nel corso della serata si esibirà anche il tenore Giuseppe Garibaldi Ricciardi.



