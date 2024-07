Arriverà l’alta velocità sulle ferrovie di Ragusa, Siracusa e Catania

Il Parlamento ha approvato l’ordine del giorno presentato dal parlamentare di Fratelli d’Italia, Luca Cannata, riguardante l’ammodernamento e il potenziamento della rete ferroviaria tra le province di Siracusa, Ragusa e Catania. Questo progetto prevede l’elettrificazione e il raddoppio dei binari delle infrastrutture ferroviarie esistenti, con l’obiettivo di introdurre una linea ad alta velocità.

L’on. Cannata ha dichiarato che questa iniziativa si inserisce nel contesto del miglioramento delle infrastrutture ferroviarie in Sicilia, sottolineando l’importanza del potenziamento della rete nel Sud-Est per il progresso economico e sociale della regione. “Il Governo, in collaborazione con la Regione Siciliana, sta mettendo in atto le misure necessarie per realizzare questi interventi fondamentali, compatibilmente con le risorse disponibili e il quadro di finanza pubblica,” ha affermato Cannata.

La Sicilia, infatti, necessita di interventi urgenti per accelerare il completamento di numerose opere strategiche che sono fondamentali per migliorare la circolazione di cittadini e merci all’interno della regione. Cannata ha concluso: “Continuiamo a lavorare per modernizzare e potenziare le infrastrutture del Paese”. Speriamo che sia la volta buona, oltre ogni annuncio.

