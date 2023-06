Arrivano le carte solidali. Dall’Inps a Scicli ne saranno erogate 1251 per il 2023

Un sostegno alle famiglie in stato di bisogno per acquisti di beni alimentari. Arriva con lo strumento della Carta solidale che eroga l’Inps, l’ente previdenziale che ha destinato nella città di Scicli 1251 carte che saranno distribuite automaticamente senza alcuna presentazione di istanza dagli Uffici postali, che rilascia la carta, con comunicazioni che partiranno il 18 luglio.

Erogazione diretta da parte dell’Inps ma con paletti per i destinatari.

La carta non spetta a chi percepisce il reddito di cittadinanza, il reddito di inclusione o di altre misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà o in cui almeno uno dei componenti sia percettore di assicurazione sociale per l’impiego – Naspi e Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori – DIS-COLL, Indennità di mobilità, fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, cassa integrazione guadagni-CIG e qualsiasi differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato. E’ una Carta di pagamento elettronica concessa, in modo automatico e senza necessità di presentare domanda, a famiglie in possesso di determinati requisiti per acquisti di beni alimentari, escluse bevande alcoliche, da effettuare nei supermercati o negozi convenzionati. La Carta contiene un contributo uguale per tutti di 382,50 euro, è nominativa e potrà essere usata da metà luglio e fino al 31 dicembre 2023. Se non verrà usata, almeno con un acquisto entro il 15 settembre, si procederà con blocchi al suo utilizzo.