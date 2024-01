Arriva la Befana: a Vittoria anche l’Opera dei Pupi dei fratelli Napoli

Arriva la Befana: una giornata dedicata ai bambini e al divertimento. A Vittoria, il 6 gennaio, una serie di iniziative si terranno in piazza del Popolo e a Scoglitti in piazza Cavour.

I panificatori di Vittoria e Scoglitti offrono i dolci per i bambini

Alle 10,30, in piazza del Popolo è in programma il teatro dell’Opera dei Pupi, con la compagnia dei fratelli Napoli. Nella stessa giornata e nel pomeriggio, saranno distribuiti ai bambini dolci offerti dai panifici di Vittoria e Scoglitti. L’animazione sarà garantita anche il pomeriggio con il gruppo di animazione Cafè Express. Nella frazione la festa per i bambini è in programma nel pomeriggio alle 18,30.

L’iniziativa è stata organizzata dall’assessorato ai Servizi sociali del comune con l’associazione Viceversa e con il contributo dell’Assemblea Regionale Siciliana.