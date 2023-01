Arriva la Befana a Modica

Arriva ala Befana a Modica. Sarà Venerdì 6 gennaio dalle 16.00 alle 20.00 al Piazzale Bruno. L’iniziativa ad opera dello Scontrino Sospeso e del Movimento Difesa del Cittadino. Una occasione per trascorrere del tempo in allegria con bambini, genitori e quanti vogliono fare un gesto di solidarietà. La Befana farà il suo esordio il giorno prima, giovedì 5 gennaio, in alcuni asili nido della città. Secondo Alessia Sudano dello Scontrino Sospeso, questa è l’occasione perfetta per i bambini di imparare l’importanza del dono e della solidarietà attraverso il gioco e il coinvolgimento collettivo.

