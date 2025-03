Arriva a Ragusa la Bibbia Expo: un viaggio affascinante nella storia del Libro Sacro

Dal 26 al 30 marzo 2025, la città di Ragusa ospiterà la Bibbia Expo, una mostra storico-culturale progettata dalla Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno in collaborazione con la Società Biblica in Italia. L’evento si terrà presso la Chiesa Cristiana Avventista di Ragusa, in via Australia, e sarà inaugurato il 26 marzo alle ore 18:00.

Dopo aver attraversato varie regioni italiane e diverse città siciliane – tra cui Catania, Lentini, Sciacca, Mazara del Vallo, Monreale e Palermo – la mostra farà tappa a Ragusa per la sua ultima esposizione in Sicilia, prima di trasferirsi a Venezia.

Un itinerario nella storia della Bibbia

La Bibbia Expo si propone come un viaggio nella storia del Libro Sacro, che ha influenzato la cultura e la società per oltre 3000 anni. In esposizione si troveranno riproduzioni fedeli di importanti manufatti biblici, tra cui: i Rotoli di Qumran, l’Arca di Noè, l’Arca dell’Alleanza, il Santuario ebraico. Inoltre, saranno presenti antiche versioni della Bibbia e una riproduzione in miniatura degli arredi del Tempio di Gerusalemme, corredate da didascalie esplicative.

Un’esperienza culturale e interattiva

Il pastore Daniele Passaretta, guida della comunità avventista di Ragusa, spiega il valore di questa iniziativa: “L’obiettivo della Bibbia Expo è promuovere la conoscenza dei testi sacri e della loro influenza sulla cultura e sull’arte, attraverso un’esposizione coinvolgente e interattiva. I visitatori, dai più piccoli agli adulti, potranno intraprendere un itinerario guidato che li aiuterà a comprendere meglio la storia e il significato della Bibbia.”

L’evento rappresenta un’importante occasione per riscoprire le radici culturali e spirituali dell’Europa e per avvicinare il pubblico a un testo fondamentale per le culture mediterranee. La mostra è aperta al pubblico dal 26 al 30 marzo. Mattina: ore 10 – 13, pomeriggio: ore 16 – 20. Ingresso gratuito.

