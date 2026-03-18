Arrestato un 27enne: sequestrati hashish, cocaina, crack ed ecstasy

Spaccio nel centro storico di Ragusa. I Carabinieri di Ragusa hanno tratto in arresto un 27enne di origine ghanese, gravemente indiziato del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’attenzione era stata richiamata da uno scambio sospetto di banconote in via Roma tra due uomini. I Carabinieri hanno deciso di seguire a distanza il giovane, osservando i suoi movimenti fino a via San Francesco, dove è stato bloccato all’ingresso della propria abitazione.

La successiva perquisizione domiciliare e personale ha permesso di sequestrare un quantitativo significativo di stupefacenti: 100 grammi di hashish, 10 grammi di crack, 4 grammi di cocaina, 7 grammi di anfetamine in polvere e 14 pasticche di ecstasy, insieme a 385 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dell’attività di spaccio.

Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato e, dopo le formalità di rito, associato inizialmente al carcere di Contrada Pendente. Successivamente, in seguito alla convalida dell’arresto, è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con obbligo di dimora nel comune di Ragusa.

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