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Arrestato 71enne a Santa Croce per reati fiscali: condanna definitiva a 4 anni
06 Giu 2026 12:14
È stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Santa Croce Camerina un uomo di 71 anni, originario del Calatino ma residente da tempo nel comune ragusano, in esecuzione di un provvedimento definitivo legato a reati in materia fiscale.
L’operazione è scattata a seguito della notifica di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, che ha reso definitiva la condanna nei confronti dell’uomo.
I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra il 2013 e il 2014, quando il 71enne, operando nel territorio del Salento, era stato coinvolto in un’inchiesta per rilascio di fatture per operazioni inesistenti, finalizzate all’evasione delle imposte sui redditi, oltre che per l’occultamento di documentazione fiscale.
Il provvedimento, inizialmente sospeso, è diventato definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza, con una pena ricalcolata in quattro anni di reclusione.
Dopo le formalità di rito e le procedure di identificazione, i militari hanno accompagnato l’uomo presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’espiazione della pena.
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