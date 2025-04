Arrampicata sportiva, Ragusa protagonista: medaglie e ottime prove a Palermo

Si è conclusa con entusiasmo alla palestra Scalart di Palermo l’ultima tappa del Campionato Regionale di Arrampicata Sportiva, specialità Boulder. Una giornata caratterizzata da un livello tecnico elevatissimo, merito anche della qualità dei tracciati che hanno esaltato le capacità e la determinazione degli atleti in gara.

Tra i protagonisti assoluti la Red Rock Ragusa, che ha raccolto risultati di rilievo in tutte le categorie. Nella Under 11 Femminile, Nina Schininà ha conquistato la medaglia d’oro con una prova di grande carattere, dimostrando solidità e talento in vista dei prossimi Campionati Nazionali che si terranno ad Arco dal 23 al 25 maggio. Buona prestazione anche per Iole Carnemolla, che ha chiuso in sesta posizione.

In Under 11 Maschile, Nino Branciforte ha ottenuto un buon sesto posto, confermando una crescita costante. Applausi in Under 13 Femminile per Susanna Licitra, terza classificata e autrice di una gara intelligente e tenace. Positivo anche il sesto posto di Carla Algieri e l’ottavo di Gaia Lo Presti, entrambe capaci di tenere testa a una competizione agguerrita.

Tra gli Under 13 Maschile, Antonio Tagliareni ha sfiorato il podio, fermandosi a un meritato quarto posto dopo una prova di alto livello. Buoni riscontri anche nelle categorie superiori: Melissa Boccadifuoco ha concluso quarta nell’Under 15 Femminile, mentre Gabriele Modica si è piazzato settimo nell’Under 15 Maschile.

Ancora una volta, la Red Rock Ragusa si conferma una delle realtà più vivaci e promettenti nel panorama regionale dell’arrampicata sportiva, grazie all’impegno costante degli atleti e alla dedizione dei tecnici.

© Riproduzione riservata