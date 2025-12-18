“Armonie di Natale”: il grande organo restaurato di San Bartolomeo protagonista a Scicli

Interamente restaurato con le offerte dei fedeli, l’antico e monumentale organo a canne della chiesa di San Bartolomeo nuovamente protagonista del Natale a Scicli. Atteso per domenica, alle 19.45, nella chiesa di San Bartolomeo, gioiello dell’arte barocca del Val di Noto, il concerto del Maestro Marcello Giordano Pellegrino dal titolo “Armonie di Natale”. L’evento è tutto un percorso musicale tra i grandi autori del repertorio organistico e della tradizione sacra, impreziosito da celebri melodie natalizie che evocano spiritualità, festa, attesa e preghiera. Il musicista eseguirà musiche di J. S. Bach, G. B. Martini, D. Zipoli, G. F. Handel, A. Corelli e B. Marcello. Il concerto di Natale, nella chiesa di San Bartolomeo, è uno degli appuntamenti più attesi delle festività in città.

