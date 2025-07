Armato di machete spaventa i passanti: è accaduto a Vittoria, fermato marocchino

Armato di machete seminava il panico tra i passanti. Ieri sera un uomo, di origini marocchine, è stato avvistato nella zona della stazione ferroviaria di Vittoria mentre si aggirava con un’arma impropria in mano.

L’uomo è stato fermato dagli agenti, avvertiti dai passanti, condotto in commissariato. Agli agenti l’uomo ha raccontato che doveva difendersi perché temeva che qualcuno potesse fargli del male.

Mentre veniva condotto in co0mmissaraito, l’uomo ha accusato un malore e ha dovuto far ricorso alle cure del vicino ospedale. Una delle ipotesi per cercare di spiegare l’accaduto è che l’uomo, tossicodipendente, potrebbe essere in crisi di astinenza. È stato denunciato a piede per porto abusivo di armi improprie. L’arma, il machete, è stato sottoposto a sequestro. Pare che l’uomo sia regolare nel territorio nazionale e provvisto di permesso di soggiorno.

© Riproduzione riservata