Esce dall’auto e si accascia a terra in un lago di sangue. Misteriosa aggressione a Vittoria?

di Francesca Cabibbo – Ferito, insanguinato, caduto a terra in via Gaeta e raccolto da un’ambulanza che lo ha portato in ospedale. E accaduto a Vittoria nel primo pomeriggio di oggi. L’allarme e scattato quando l’uomo e stato avvistato da alcuni passanti che hanno subito allertato il 118 e le forze dell’ordine. L’uomo era appena sceso dalla sua vettura e si era accasciato al suolo. Le indagini e gli accertamenti subito avviati dalla Polizia hanno portato fino all’abitazione dell’uomo, dove si trovavano la moglie e il cognato anche loro albanesi. Ai poliziotti che hanno chiesto spiegazioni sull’accaduto indie hanno riferito che l’uomo so sarebbe ferito accidentalmente da solo con un vetro. Dopo di che si sarebbe messo in auto per recarsi in ospedale. Non c’è l’avrebbe fatta e si sarebbe fermato accasciandosi poi al suolo La versione dei due parenti non convince gli inquirenti che sospettano invece di una lite in famiglia. L’uomo potrebbe essere stato ferito al culmine di un alterco. Non si spiegherebbe peraltro perché – se si fosse trattato di un incidente – nessun familiare avrebbe prestato soccorso e perché l’uomo sarebbe salito in macchina da solo, nonostante le farvi condizioni. Ora l’albanese si trova ricoverato in ospedale a Vittoria. Non corre pericolo di vita. I medici hanno suturato la ferita, che risulta profonda. Ora gli inquirenti attendono di sentirlo per avere da lui il racconto dell’accaduto e potere – anche con possibili testimonianze – cercare di ricostruire cosa e veramente scaduto nella casa di via La Marmora.



