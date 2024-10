Area pedonale urbana e divieto di velocipedi in Largo Gramsci a Scicli

Una decisione unanime, quella della giunta Marino e quella del locale Comando di Polizia urbana, su come rendere sicuro l’attraversamento e le passeggiate su tutta Piazza Italia e su tutto Largo Gramsci. Con un atto deliberativo dell’esecutivo, l’amministrazione del sindaco Mario Marino ha inteso regolamentare la “vita” in questa parte della città, la più vasta e la più ampia del centro urbano. Un provvedimento che fa proprio il programma del comandante della Polizia Locale, Maria Rosa Portelli, e rende concrete le intenzioni dell’Amministrazione comunale “E’ fondamentale garantire la sicurezza dei pedoni specialmente in zone ad alta affluenza di persone come mercati, piazze ed aree di aggregazione – spiega l’Amministrazione Marino – la presenza di velocipedi in aree pedonali può costituire un pericolo per la sicurezza dei pedoni e creare disagi nell’uso degli spazi pubblici. Fra l’altro sono pervenute da parte di cittadini diverse segnalazioni di pericoli che hanno evidenziato ricorrenti pericoli per la circolazione pedonale pregiudicandone l’incolumità e, in particolare per i bambini e gli anziani, a causa della fruizione promiscua, aggravata dal comportamento imprudente e sconsiderato di alcuni conduttori di velocipedi in particolare di monopattini elettrici nelle aree di piazza Italia e di Largo Gramsci”.

L’area pedonale urbana sarà attiva 24 ore su 24 tutti i giorni.

E’ vietato l’accesso di velocipedi e sarà consentito, in occasione di manifestazioni o raduni, il transito e la sosta dei veicoli dei partecipanti previa autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione comunale.

