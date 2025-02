Aprire “Temporary store” nel centro storico di Modica per superare la crisi del settore commerciale

Una strategia alternativa per venire incontro ai commercianti e per implementare l’offerta di mercato. E’ stata la giunta Monisteri ad approvare l’atto deliberativo che andrà all’esame del Consiglio comunale. L’intento è quello di continuare nel processo di riqualificazione urbanistica, culturale, sociale ed economica avviata negli ultimi tempi pensando ad un rilancio del centro storico per “renderlo più vivo affinchè diventi sempre più richiamo per un turismo di qualità e sito attrattore di investimenti commerciali”. Rilancio che guarda con grande attenzione alla congiuntura negativa di oggi.

“Nel territorio cittadino ed in particolare nel perimetro del centro storico le attività produttive stanno attraversando un periodo di regressione in termini di chiusura di molti esercizi commerciali – è una delle motivazioni che si legge nella proposta della deliberazione – in vista di ricorrenze particolari, la possibilità di tenere aperto un esercizio commerciale per un periodo di tempo limitato potrebbe rappresentare una strategia alternativa per gli imprenditori e, al contempo, implementare l’offerta di mercato e, quindi, la funzione di attrattore del territorio comunale.

Per favorire, quindi, il processo di rivitalizzazione economica di tutta la città, si punta sui ‘Temporary Store’ che sono dei negozi a tempo determinato ovvero locali commerciali utilizzati dalle aziende interessate alla promozione ed alla vendita dei propri specifici prodotti per periodi limitati. Periodi che vanno da alcune settimane a pochi mesi, durante i quali potranno promuovere e raccontare l’intero iter di un marchio o di un prodotto con una intensità inversamente proporzionale alla loro breve durata”. I “Temporary Store” potrebbero essere aperti più volte nell’arco dell’anno solare ed i locali dovranno avere i requisiti di legge.

© Riproduzione riservata