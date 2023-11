Appaltati i lavori di recupero del Santuario Convento Madonna delle Milizie a monte di Donnalucata

Ad aggiudicarsi i lavori una ditta di Comiso, l’Ati composta da Pro.A.Co srl e Ibix Cantieri, fra le cinque che hanno partecipato al bando del Comune di Scicli con il quale venivano avviate le procedure per l’espletamento della gara. Il Convento Madonna delle Milizie, eretto a Santuario e passato al patrimonio comunale nel 2010, andrà sistemato con lavori di ripristino e restauro che riporteranno all’antico splendore la chiesetta e gli accessi annessi, compreso l’arco di ingresso all’edificio di culto per anni tenuto in vita grazie ad un intervento di palificazione esterna che ha permesso il passaggio dei fedeli per assistere ai riti religiosi.

Il Convento delle Milizie, risalente a prima dell’anno Mille, è affidato al Vicario foraneo della città per tutte le funzioni religiose.

In estate è un importante punto di riferimento con la celebrazione della Santa Messa domenicale di forte richiamo per i tanti villeggianti e turisti di Donnalucata e delle zone rurali limitrofe. L’estate scorsa si è dovuta interrompere questa tradizione perchè erano attesi i lavori ma le lungaggini burocratiche hanno portato a diluire nel tempo l’intervento al punto di arrivare a questo autunno. Oggi l’appalto è una realtà: il verbale di aggiudicazione è stato redatto con l’affidamento alla ditta che ha presentato la migliore. I lavori sono stati finanziati dalla Regione ai tempi della giunta dell’ex sindaco Enzo Giannone ed il decreto da Palermo era arrivato proprio in quell’epoca. Il progetto è stato redatto nell’ambito di un piano di recupero e valorizzazione del patrimonio storico locale fruendo di un finanziamento pubblico complessivo per diversi interventi pari a € 448.700,00. Il Comune di Scicli all’epoca ha vinto il bando relativo alla misura 7, sottomisura 7.6 del PSR Sicilia per il ripristino e restauro del patrimonio culturale, del patrimonio edilizio in genere e manufatti di pregio. I lavori al Convento delle Milizie impegnano una spesa di circa 134 mila euro su un importo contrattuale di 300 mila euro.

A lavori ultimati si avrà la pubblica fruizione della Chiesa.

Si avvarrà di percorsi storici rupestri legati al culto mariano oltre alla promozione del borgo rurale dei “Milici” in cui sorge il monumento di culto. E’ nella chiesa del convento, oramai da mezzo secolo parcellizzato a privati, che si trova il calcio del cavallo che avrebbe portato Maria SS. Delle Milizie ad aiutare i normanni nella battaglia, nel 1091, contro i saraceni dell’Emiro Belcane sbarcato sulla spiaggia di Donnalucata per annettere al proprio dominio il territorio di Scicli.