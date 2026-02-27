App per cittadini e meno code agli sportelli: incontro a Modica fra Iblea Acque e Amministrazione

Modica rafforza il dialogo con Iblea Acque per garantire un servizio idrico più efficiente e vicino alle esigenze della cittadinanza. Stamattina il Sindaco Maria Monisteri Caschetto, accompagnata dal Vicesindaco Saro Viola e dai dirigenti del Comune, il dottor Saro Caccamo e la dottoressa Ketty Di Martino, ha incontrato l’Amministratore Unico di Iblea Acque, il dottor Stefano Guccione, insieme alla dottoressa Manuela Rizza, in un confronto definito “utile, proficuo e concreto nelle soluzioni”. Tante, infatti, sono state in questi anni le lamentele a Modica a carico di Iblea Acque: troppe code, poche risposte, mancanza di personale addetto a risolvere i problemi.

L’incontro ha permesso di fare il punto sulla situazione dell’utenza modicana, delineando strategie concrete per semplificare l’accesso ai servizi, ridurre le code agli sportelli e migliorare la gestione delle richieste dei cittadini. L’Amministratore Unico di Iblea Acque ha confermato che l’azienda sta lavorando per risolvere le problematiche più ricorrenti e ha annunciato, tra le prossime novità, la creazione di un’app dedicata agli utenti. Questa innovazione digitale consentirà di consultare la propria posizione, pianificare appuntamenti personalizzati e ridurre drasticamente i tempi di attesa, eliminando le code agli sportelli.

“Ho riscontrato grande disponibilità all’ascolto e soprattutto alla soluzione dei problemi che ho trasmesso stamattina al dottor Guccione – dichiara il Sindaco Monisteri – La volontà di venire incontro alle esigenze della cittadinanza modicana, di qualunque genere esse siano, è stata evidente. Abbiamo scelto questo confronto diretto con i vertici di Iblea Acque a dimostrazione del fatto che la nostra amministrazione ha come interesse principale la risoluzione concreta dei problemi, confrontandosi con chi può realmente trovare soluzioni e non limitandosi a lamentele”.

