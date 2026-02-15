Aperitivi social e ghiaccio bollente: tutto quello che puoi fare oggi a Ragusa per San Faustino

Se ieri è stato il giorno dei cuori intrecciati, oggi la scena è tutta per chi l’amore lo sta ancora cercando o, semplicemente, si gode la propria libertà. Il 15 febbraio a Ragusa è una giornata di transizione dove il romanticismo cede il passo all’ironia e alla socialità.

Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo San Faustino 2026.

San Faustino a Ragusa: tra aperitivi e voglia di socialità

Nonostante il meteo incerto, la città non rinuncia a festeggiare chi è “cuor libero”. Oggi l’atmosfera si fa più informale.

Aperitivi e Incontri: Molti locali tra via Roma e il centro superiore propongono l’”aperitivo dei single”. L’idea è quella di un brindisi rilassato, perfetto per chi vuole fare nuove conoscenze senza la pressione di un appuntamento formale.

Molti locali tra e il centro superiore propongono l’”aperitivo dei single”. L’idea è quella di un brindisi rilassato, perfetto per chi vuole fare nuove conoscenze senza la pressione di un appuntamento formale. Alcuni bar in zona Piazza Libertà hanno previsto angoli “social table” dove ci si può sedere e chiacchierare liberamente.

Perché San Faustino è il patrono dei single?

Ti sei mai chiesto perché, tra migliaia di santi, proprio Faustino sia diventato il protettore di chi non ha un partner? La spiegazione mescola etimologia, leggenda e… un pizzico di rima.

La questione del nome: Faustino deriva dal latino faustus, che significa fortunato. Quale augurio migliore per chi è in cerca dell’anima gemella? San Faustino è visto come colui che porta la “buona sorte” negli incontri sentimentali. La leggenda del “Cupido” cristiano: Secondo alcune tradizioni medievali, San Faustino (nobile cavaliere bresciano martirizzato insieme al fratello Giovita) aveva il dono di facilitare i matrimoni, aiutando le giovani donne a trovare il compagno ideale. La rima e il calendario: La ragione più pragmatica è legata alla posizione nel calendario. Cadendo il 15 febbraio, esattamente il giorno dopo San Valentino, è stato scelto per “consolare” chi era rimasto escluso dai festeggiamenti degli innamorati. La rima tra Valentino e Faustino ha poi fatto il resto, rendendo il binomio facile da ricordare.

Curiosità e riti di San Faustino

Sapevi che in alcune tradizioni il colore di San Faustino è il verde? Rappresenta la speranza e il rinnovamento, in contrasto con il rosso passione di ieri. Oggi è anche il giorno ideale per i piccoli regali a se stessi: un trattamento in una delle spa di Ibla o l’acquisto di quel libro che puntavi da tempo sono il modo migliore per celebrare la propria indipendenza.

