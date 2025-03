Anziano 78enne percorre l’A20 contromano senza accorgersene: partito da Ragusa in direzione Milano

Un episodio che poteva trasformarsi in tragedia si è verificato sull’autostrada A20, dove un uomo di 78 anni, residente in provincia di Ragusa, ha percorso diversi chilometri contromano senza rendersene conto. Partito dalla provincia di Ragusa con l’intenzione di raggiungere Milano, l’anziano, a causa della stanchezza accumulata e dei chilometri percorsi, non si è accorto di aver imboccato l’autostrada nella direzione sbagliata.

La Polizia Stradale della Sottosezione Autostradale di Messina, allertata dalla Sala Operativa, è intervenuta prontamente. La pattuglia, adottando la modalità “safety car”, ha rallentato e successivamente interrotto il traffico all’altezza dell’Area di Servizio Tremestieri Ovest, riuscendo a fermare il conducente in condizioni di sicurezza. L’uomo, visibilmente confuso, ha dichiarato di non ricordare né come né quando aveva imboccato l’autostrada contromano.

Le conseguenze per il 78enne sono state severe: revoca immediata della patente di guida, una multa salata, la decurtazione di dieci punti e il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo degli agenti, si è evitato il peggio e l’anziano è stato affidato alle cure dei familiari.

