Anticiclone africano ad oltranza, caldo in ulteriore aumento dal weekend con punte di 38-40°

A differenza della tradizione che considera Ferragosto come l’inizio del declino stagionale, quest’anno si prevede che l’estate raggiungerà temperature elevate proprio nella parte finale di agosto. Un’area di alta pressione africana si spingerà verso l’Europa occidentale, portando massimi di pressione tra Francia, Alpi e Nord Italia. Le temperature, già elevate, aumenteranno ulteriormente, raggiungendo i 36-38°C in Valpadana e punte di 40°C nell’entroterra tra Umbria, Toscana e Lazio. Anche in montagna ci saranno valori notevoli, fino a 30-32°C oltre i 1000 metri su Alpi e Appennino settentrionale. Le temperature saranno leggermente più contenute al Sud e sulle coste adriatiche, ma comunque superiori ai 32-33°C.

IL CALDO POTREBBE DURARE CIRCA DIECI GIORNI

Le ultime elaborazioni meteo suggeriscono che l’ondata di caldo estremo potrebbe continuare per almeno una settimana o dieci giorni. L’anticiclone sembra forte e ben strutturato e dovrebbe persistere fino alla metà o alla fine della prossima settimana. Un primo indebolimento dell’alta pressione potrebbe verificarsi intorno al 24-25 agosto, ma attualmente le modalità di conclusione di questa ondata di caldo e le possibilità di piogge e temporali futuri sono ancora incerte.