Anno scolastico 2025/2026 all’Istituto superiore “Quintino Cataudella” di Scicli. Si parte con i sorteggi per le prime classi

L’inizio dell’anno scolastico è alle porte con l’avvio delle lezioni in programma dal 12 settembre. La direzione scolastica, in capo al professore Enzo Giannone, ha disposto il calendario per i sorteggi nell’assegnazione degli alunni alle prime classi. Giovedì appuntamento nei locali dell’auditorium del Liceo di viale dei Fiori. Alle 9 sorteggio per il Liceo Scientifico, alle 9:30 per il Liceo Classico, alle 10 per l’Istituto professionale enogastronomia ed ospitalità alberghiera ed alle 10:30 per l’Istituto tecnico economico e turismo. Diramato anche il calendario di ingresso per le lezioni che prenderanno il via il 12 settembre. L’ingresso degli alunni sarà scaglionato nel primo giorno di lezioni: le prime classi alle 8:15, le seconde, terze, quarte e quinte alle 8:30. Dal 13 settembre le attività didattiche di tutte le classi avranno inizio alle ore 8:15. L’uscita degli alunni nei giorni 12 e 13 settembre sarà per tutte le classi alle ore 11:10

© Riproduzione riservata