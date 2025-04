Anniversario della fondazione di Vittoria: manifestazioni in tono ridotto

Vittoria venne fondata 418 anni fa. Il 24 aprile ricorre l’anniversario della fondazione della città, che fu voluta dalla contessa Vittoria Colonna, tutrice del figlio di 10 anni, Giovanni Alfonso Enriquez, conte di Modica, Almirante di Castiglia, che divenne poi viceré di Sicilia.

Per l’anniversario della fondazione il comune renderà un omaggio floreale al busto di Vittoria Colonna, che si trova nella villa comunale. Ricorrenza in tono ridotto per i cinque giorni di lutto nazionale, quindi, per la città ipparina, l’unica “città fondata” della provincia di Ragusa e città più giovane in assoluto. Alla sua fondazione hanno legato il loro nome personaggi come Paolo La Restia, in quegli anni governatore della Contea di Modica: La Restia scelse una parte del feudo di Boscopiano, in quel periodo pieno di acquitrini malarici, nella parte mediana della valle dell’antico fiume di Cammarana, zona dove La Restai scrive si trovavano solo “quattro vignali di comisani”.

L’indomani, 25 aprile, anniversario della Liberazione, la città sceglie una celebrazione in tono ridotto e si è deciso di rinunciare all’accompagnamento della banda musicale. Il programma prevede la deposizione di una corona in piazza Fratelli cervi a Scoglitti, luogo simbolo della lotta partigiana, poi sarà deposta una composizione floreale nell’androne del Palazzo di città e una in piazza del Popolo, dove si trova il monumento alla Resistenza.

In piazza del Popolo sarà scoperta anche una nuova lapide. In piazza del Popolo si troverà anche un’installazione temporanea dell’artista Arturo Barbante che raffigura un falegname e un muratore, che furono trucidati dai fascisti. Sono stati annullati i concerti e l’esibizione di gruppi musicali.

© Riproduzione riservata