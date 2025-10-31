Anni di violenze in casa: 35enne fermato e braccialetto elettronico

È stato sottoposto al divieto di avvicinamento e al braccialetto elettronico un uomo di 35 anni residente a Vittoria, accusato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna e dei figli minori.

Il provvedimento è stato eseguito dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria, in attuazione di un’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Ragusa, su richiesta della Procura della Repubblica.

Le indagini, condotte dagli operatori della Polizia di Stato, hanno permesso di ricostruire una serie di episodi di violenza e vessazioni avvenuti a partire da maggio 2025, che avrebbero coinvolto la convivente 29enne e i figli.

Alla luce degli elementi raccolti, il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle vittime, tra cui l’abitazione e la scuola dei bambini, con l’obbligo per l’uomo di mantenere una distanza minima di 500 metri e di non comunicare con loro in alcun modo.

A garanzia del rispetto delle prescrizioni, è stata inoltre prevista l’applicazione del braccialetto elettronico, che consente alle forze dell’ordine di monitorare in tempo reale eventuali violazioni.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è ora sotto stretta sorveglianza in attesa degli ulteriori sviluppi dell’inchiesta.

