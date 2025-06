Andrea Raso rinnova con la Volley Modica: ottava stagione da “modicano”

Una conferma che sa di famiglia, quella tra Andrea Raso e l’Avimecc Modica. Il centrale originario di Sciacca vestirà la maglia biancazzurra anche nella stagione 2025/2026, la sua ottava consecutiva con il sestetto della Contea. Un legame forte, ormai radicato, che fa di Raso uno dei simboli della squadra, oltre che punto di riferimento dentro e fuori dal campo.

Insieme a capitan Chillemi, avrà il compito di trasmettere lo spirito e il valore della maglia a chi arriverà in estate. Un ruolo ancora più importante, considerando che — salvo sorprese — l’Avimecc Modica sarà l’unica squadra siciliana a disputare un campionato nazionale di volley maschile nella prossima stagione, la Serie A3.

“Per me è sempre un piacere e un’emozione iniziare una nuova stagione con questa maglia, con questa società e in questa città che sento come casa”, ha dichiarato Raso. “Ogni riconferma a Modica è una sfida a fare meglio, a spingere oltre. Spero di riuscire a trasmettere ai nuovi compagni tutto ciò che significa indossare questa maglia”.