Andata semifinali playoff di Eccellenza, Modica espugna Venafro

Il Modica si aggiudica l’andata della semifinale nazionale dei playoff di Eccellenza, battendo per una rete a zero l’Aurora Alto Casertano nella trasferta di oggi pomeriggio a Venafro (Is). Il gol della vittoria è arrivato al 5′ minuti della ripresa grazie a un colpo di testa di Palmisano su cross di Palermo. I rossoblù hanno avuto due occasioni per arrotondare il punteggio, ma la traversa ha negato il gol dapprima a Savasta (che già nel primo tempo aveva sfiorato il gol su colpo di testa in tuffo), dopo a Strano. Vittoria meritata per i modicani, che nell’occasione sono stati seguiti da un centinaio di tifosi, padroni del campo soprattutto nel secondo tempo.

Domenica prossima la gara di ritorno nello stadio “Vincenzo Barone” di Modica. La vincente affronterà il Pompei che nell’altra semifinale ha eliminato per differenza reti il Pro Favara, pareggiando 1-1 sul campo agrigentino (andata 0-0).

