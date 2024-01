Ancora vandali a Vittoria. In azione nella centralissima piazza del Popolo e in piazza De Bus

Ieri sera, alle 23:30, un’onda di vandalismo ha colpito il centro storico di Vittoria, nella centralissima piazza del Popolo. Il sindaco Francesco Aiello ha espresso la sua indignazione, definendo l’accaduto un “attentato alla quiete pubblica”, e promettendo provvedimenti severi nei confronti dei responsabili.

La banda di teppisti, non identificati fino a questo momento, ha seminato il caos, vandalizzando indiscriminatamente. I contenitori dei rifiuti sono stati danneggiati, e le sedie dei locali circostanti sono state oggetto di atti distruttivi. La situazione, che ha visto il centro storico di Vittoria trasformarsi in un teatro di disordini, è stata definita dal sindaco “un attentato” rispetto ai recenti episodi che si sono verificati. Aiello ha dichiarato che coloro che verranno identificati come responsabili di tali atti saranno espulsi dal territorio.

La gravità della situazione è ancor più evidente considerando che questo non è un caso isolato. Appena qualche giorno fa in piazza Cesare De Bus, già vittima di atti vandalici in passato, nuovi atti vandalici. Prima furono i giochini per i bambini, seguiti da furti di piantine e parti dei tappeti anticaduta. Adesso, invece, i vandali si sono concentrati sui contenitori dei rifiuti, amplificando il disagio per la collettività. Qualche giorno prima danni alla piazza Giordano Bruno e in particolare alla sua storica fontana.