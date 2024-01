Danneggiata a Vittoria la fontana di Piazza Giordano Bruno. Ma c’è già chi si presta per ripararla. Indignato il sindaco Aiello. VIDEO

Non inizia di certo nei migliori dei modi il nuovo anno a Vittoria. Danneggiata la fontana di Piazza Giordano Bruno, in centro storico, una delle piazze più antiche della città.

, non si rende conto di ciò che ha fatto, e, se si rende conto e lo ha fatto volontariamente, come io penso, è una persona senza dignità, oltre che senza scrupoli.

Indignato il sindaco Francesco Aiello che parla di città sotto assedio e chiede maggiore presenza delle forze dell’ordine: “Il seme dell’odio e della barbarie. Orrore e indignazione : distrutta la fontana monumentale di San Biagio”. E poi aggiunge: “La firma del terrorismo bullo-mafioso. Spacciatori e bande miste con italiani e gruppi di immigrati attaccano in punti diversi. Chiedo interventi immediati e la identificazione di questi personaggi. La citta’ e’ a rischio”.

Non manca l’indignazione ma anche la voglia di reagire. Ci sono già persone di buona volontà che si sono messe a disposizione per riparare la fontana, come spiega sui social Emanuele Cicciarella, dirigente dell’ufficio tecnico: “Ad un gesto misero, triste e vigliacco si risponde con uno generoso, positivo e coraggioso. Faccio appello agli artigiani di questa città: la fontana di San Milasi va “ristrutturata”. Salvatore Floridoro ha già dato la sua disponibilità”. Un appello dunque affinché si possa riparare l’antica fontana distrutta.