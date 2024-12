Ancora una splendida vittoria per l’Asd Free Ball Ragusa

Ancora un successo per l’Asd Free Ball Ragusa, che sabato scorso ha conquistato un’importante vittoria in casa contro Turrisi Mascali nel campionato di Serie D. La prestazione, solida e determinata, è stata guidata dai coach Massimiliano Migliore ed Emanuele Campo, che si sono detti soddisfatti dell’ennesima dimostrazione di maturità da parte della squadra. “Abbiamo dimostrato il nostro valore,” ha dichiarato coach Migliore. “Nonostante qualche svarione difensivo, siamo riusciti a mantenere il focus sull’obiettivo e a dominare il gioco.”

Debutto degli Under 19 in prima squadra

Uno degli aspetti più rilevanti del match è stato il debutto di alcuni giovani atleti dell’Under 19 in prima squadra. “Questo è un passo fondamentale,” ha spiegato Migliore, “per costruire un vivaio solido e prepararci alle sfide future. Far crescere i nostri giovani è uno degli obiettivi principali del nostro progetto.”

Con la pausa natalizia e il ritorno in campo previsto per il 18 gennaio, la squadra utilizzerà questo periodo per consolidare il lavoro svolto in allenamento.

Under 17: sconfitta con Modica, ma prospettive positive

Non è andata altrettanto bene per l’Under 17, che si è arresa ai pari età del Modica Volley. Nonostante la sconfitta, coach Migliore ha sottolineato il grande potenziale della squadra: “I nostri ragazzi sono il gruppo più giovane del campionato, il che significa che hanno ancora ampi margini di miglioramento. Il risultato va rispettato, ma sono soddisfatto dei progressi che stiamo vedendo.”

La strada è tracciata per il futuro della società, che continua a lavorare con impegno sia con la prima squadra che con le giovanili, ponendo solide basi per il continuo sviluppo del movimento sportivo ibleo.

