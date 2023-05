Ancora un tentato furto in una scuola di Vittoria

L’ennesimo tentativo di furto all’interno di una scuola di Vittoria. Stavolta, ad essere presa di mira, la scuola elementare IV Circolo “G. Rodari”.

DANNEGGIATO UN INFISSO

A impedire il furto, l’allarme di sicurezza, scattato subito: sul posto sono intervenute le guardie giurate di un noto istituto di vigilanza. Era stato danneggiato un infisso ma i malviventi non hanno portato via nulla. Immediatamente è stato avvisato anche il commissariato di polizia. sono state acquisite le immagini delle telecamere. indagini in corso.